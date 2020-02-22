Неизвестный перевел на счет семьи из Екатеринбурга, которая собирала средства на лечение смертельно больной девочки, 29 миллионов рублей.

Как стало известно, пятимесячной девочке из Екатеринбурга поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). Данное заболевание сопровождается полным ослаблением мышц.

Семья начала собирать деньги на дорогостоящее лекарство, которое было необходимо ввести до конца февраля. В общей сложности им удалось собрать 153 миллиона рублей, однако недавно стало известно, что такой суммы удалось достичь благодаря неизвестному благотворителю, который перевел на счет семьи 29 миллионов рублей.

В настоящее время сбор средств закрыт, а родители в социальных сетях поблагодарили неравнодушных и их неизвестного помощника, передает spbdnevnik.ru.

Ранее стало известно, что в Красноярске от СМА погиб двухлетний ребенок, который нуждался в лекарстве, однако власти отказались его закупать. Помимо этого, еще одна уральская семья отправила письмо президенту США Дональду Трампу, с просьбой помочь их дочери с СМА.

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