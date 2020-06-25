Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.

По данным военной полиции Федерального округа, подозреваемый разлил в автобусе бензин, поджег его, а затем вышел наружу, выкрикивая «долой Болсонару!». Инцидент происходил напротив Дворца Планалту в столице страны, где находится рабочее место главы государства.

Поджигатель был задержан и доставлен в полицейский комиссариат. Пожарные потушили автобус, который сгорел лишь частично.

Сообщается, что в автобусе находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал.