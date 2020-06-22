Как сообщил представитель Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в понедельник вечером неизвестные устроили перестрелку в Сочи. Уточняется, что инцидент произошел на улице Просвещения в Адлерском районе.

«В дежурную часть УВД Сочи поступило сообщение о конфликте неизвестных с использованием огнестрельного оружия… В ходе оперативно-разыскных мероприятий участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства… Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в МВД.