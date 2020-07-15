Неизвестные разместили в четверг в Twitter кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена и ряда других известных людей однотипные сообщения с предложением заработать биткоинов в духе финансовых пирамид.

«Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Только в течение 30 минут», — говорится в аккаунте Байдена.

Аналогичные с точностью до запятой сообщения появились у основателя Tesla Илона Маска, миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Ка Уэста.

Кроме того, такие же сообщения появились на страницах бывшего президента США Барака Обамы и известного рэпера Уиза Халифы.