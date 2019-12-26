На могиле репера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание. Видеозапись с изображением обгоревшего креста мать исполнителя Ирина Толмацкая 26 декабря опубликовала у себя в Instagram.

«Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю, и зачем они это делают», — рассказала Толмацкая.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе столичного ГБУ «Ритуал» ТАСС сообщили, что возгорание обнаружили работники Пятницкого кладбища, которые своими силами потушили огонь и сообщили об инциденте родственникам.

«Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков», — объяснил собеседник агентства.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. 35-летнему Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.