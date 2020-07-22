Житель английского графства Хэмпшир сделал предложение своей неизлечимо больной девушке за месяц до ее смерти. На историю пары обратил внимание британский таблоид The Sun.

Таш и Саймон познакомились на свидании вслепую летом прошлого года и стали встречаться.

В декабре девушка почувствовала боль в области ребер. Британка решила, что неприятные ощущения начались из-за того, что она поднимала тяжелые коробки на работе. Однако ее состояние продолжало ухудшаться.

Медики решили, что недомогание вызвано образовавшейся из-за паразита кистой в груди, но лечение не помогало.

В марте 2020 года хирург обнаружил в грудной клетке Таш злокачественную опухоль, ей диагностировали четвертую стадию веретеноклеточной саркомы. Новообразование удалили, девушка также прошла химиотерапию. Однако прогнозы врачей были неутешительными.

Медики сообщили, что Таш осталось жить от трех до 12 недель. Как только Саймон узнал об этом, он сразу сделал ей предложение.

Для пары сделали исключение и разрешили провести церемонию в больнице, несмотря на пандемию коронавируса. Свадьбу организовали за четыре дня, 22 мая возлюбленные поженились. Спустя месяц Таш умерла.

«Мы использовали по максимуму каждый момент, что у нас был. Наша свадьба была самым счастливым днем моей жизни. В тот день мы забыли о ее болезни», — сказал Саймон.

После смерти британки ее семья организовала сбор средств для благотворительной организации, которая занимается лечением рака у подростков.