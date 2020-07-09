Неисправная дорожная камера, установленная в итальянской провинции Анкона, выписала солидный штраф владелице автомобиля Ford Focus за десятикратное превышение разрешенной скорости.

Как сообщает Autoappassionati, зафиксированная камерой скорость автомобиля составила 703 километра в час при разрешенной скорости в 70 километров в час. Местные полицейские не усомнились в данных камеры и прислали женщине извещение о штрафе в 850 евро. Также она получила 10 штрафных баллов в права.

Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо посоветовал женщине не оспаривать штраф в полиции, а сразу подать иск в суд и потребовать компенсацию, пишет РБК.

Отметим, что подобные инциденты с камерами происходят и в других странах включая Россию. Так, в январе дорожные камеры в Белгородской области несколько раз зафиксировали езду со скоростью свыше 300 километров в час. В ГИБДД тогда отказались отменить штрафы, подчеркнув, что принцип презумпции невиновности на административные правонарушения, зафиксированные автоматическими комплексами, не распространяется. При этом в ведомстве пообещали проверить камеры, которые выписывали штрафы за такую скорость.

В июне сообщалось, что незадачливый нарушитель ПДД из Астраханской области украл дорожную камеру. Комплекс фиксации нарушений был демонтирован с опоры линии электропередач на дороге Астрахань — Камызяк. При этом видеокамера, размещенная на той же опоре, записала момент кражи, и в грабителе опознали 26-летнего жителя Приволжского района.

Изначально мужчина отрицал свою причастность к краже, но в его гараже обнаружили куртку, в которую был одет похититель, а следы колес у опоры совпали с рисунком шин его «Жигулей». После этого задержанный рассказал, что украл камеру, поскольку она не раз фиксировала, как он превышал скорость.