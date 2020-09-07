Аналитик нефтяного рынка Bloomberg Джулиан Ли призвал нефтяные страны готовиться к худшему. По его мнению, ожидать дальнейшего восстановления спроса, а вместе с ним и цены, не стоит.

Причин для остановки роста спроса несколько. Главная связана с тем, что многие участники соглашения ОПЕК+ перестали в полной мере выполнять его условия и сокращать добычу в требуемых объемах. Из-за этого предложение значительно превышает текущий уровень спроса.

Во-вторых, на рынке по-прежнему остается достаточное количество запасов нефти, которая в текущих условиях неполного восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса остается невостребованной.

Отдельно аналитик выделяет ситуацию в Индии, где спрос на нефть и нефтепродукты, главным образом бензин, продолжает оставаться низким. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле и августе был зафиксирован спад на 20 процентов.

Едва ли не единственным светлым пятном Ли называет положение дел в Китае, который в последние годы остается главным мировым потребителем нефти и нефтепродуктов. В июле потребление в стране выросло на 19,5 процента в годовом выражении, а пассажиропоток крупнейших национальных авиакомпаний увеличился на 25 процентов по сравнению с июнем.

При этом Китай также обладает существенными запасами нефти. Местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и трейдеры, воспользовавшись периодом низких цен весной, накопили достаточно топлива. Так, в танкерах у берегов провинции Шаньдун находится около 50 миллионов баррелей сырой нефти.

Свободные нефтеперерабатывающие мощности есть и в других странах и регионах. В США еще до разрушительного урагана Лаура загрузка НПЗ в среднем составляла лишь 81 процент против 95 процентов годом ранее. Такое положение дел свидетельствует о низком спросе на готовые нефтепродукты, с которыми столкнулись НПЗ. В ближайшее время не стоит ожидать выправления ситуации, а значит и существенного роста цен, заключает экономист.