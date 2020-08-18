Нефтяные компании по всему миру столкнулись с экзистенциальным кризисом, пишет Bloomberg. Перед ними встал вопрос, стоит ли инвестировать в разработку новых месторождений, добыча на которых в будущем может не окупиться.

Вопросы по поводу целесообразности развития многих проектов, в особенности отдаленных и технологически сложных, возникали и прежде. Теперь они участились из-за пандемии коронавируса и вызванного ею падения глобального спроса. Катаклизм запустил и без того актуальный процесс перехода на использование альтернативных источников энергии. С марта цена на нефть колеблется в диапазоне вокруг 40 долларов за баррель, что делает убыточными многие проекты по добыче не только более дорогой сланцевой, но и традиционной нефти.

В качестве примеров приводятся месторождение на Фолклендских островах (спорная территория между Великобританией и Аргентиной в южной части Атлантического океана), 10 лет назад считавшееся перспективным, и месторождение Sunrise («Восход») в канадской провинции Альберта. Первое разрабатывается британскими Rockhopper Exploration и Premier Oil. Последней в июле пришлось списать с баланса инвестиции на 200 миллионов долларов, признанные убыточными.

Sunrise принадлежит совместному предприятию BP и канадской Husky Energy. Весной объемы добычи битума (нефтепродукта, из которого производят синтетическую нефть) сократились в шесть раз — с 60 до 10 тысяч баррелей в день. Обе компании признают, что не уверены, будут ли осуществлять дальнейшие инвестиции.

При этом BP уже заявила, что отказывается от планов по разработке новых месторождений за рубежом. Такое же решение обдумывает французская Total. В июле она признала убытки на 8 миллиардов долларов из-за списания неперспективных инвестиций.