По мнению инвестиционного директора компании Northern Trace Capital Тревора Вудса, к 2025 году стоимость барреля нефти может резко увеличиться – до 150 долларов.

В интервью The Wall Street Journal эксперт пояснил, что снижение объемов инвестирования в нефтедобычу может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов. По его прогнозу, из-за такого финансового давления цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель к 2025 году.

В свою очередь, аналитик JPMorgan Кристиан Малек пояснил, что за снижением инвестирования может последовать сокращение объемов добычи, что приведет к дисбалансу спроса и предложения, а это потребует больших финансовых вложений.

Другие аналитики уверены, что спрос на нефть в ближайшем будущем так и останется на низком уровне, поэтому цены на нефть не вырастут.