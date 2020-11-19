Мировые цены на нефть падают в четверг вечером на опасениях за спрос на сырье, вызванных новостями вокруг ОПЕК+ и ухудшением эпидемиологической обстановки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,56% — до 44,09 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,81% — до 41,67 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы — на 0,53%, до 41,6 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки в четверг оказывают опасения за спрос на сырье. Трейдеры оценивают новости о распространении коронавируса, который негативно сказывается на всей мировой экономике.

«Несмотря на хорошие новости в области медицины, потребуется несколько месяцев, чтобы увидеть какой-либо реальный эффект на мировую экономику. Пока мир в локдауне ждет прекращения роста случаев заражения, спрос на нефть будет ухудшаться», — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Rystad Energy Бьернара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).

Кроме того, волнения на рынке вызваны сообщениями СМИ о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) задумались о возможном выходе из ОПЕК+. Хотя позднее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на опубликованное сообщение министерства нефти страны сообщило, что ОАЭ всегда были привержены членству в ОПЕК и продемонстрировали эту приверженность с помощью соблюдения текущего соглашения ОПЕК+.

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