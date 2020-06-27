В Москве в салоне на Шереметьевской улице произошел конфликт между клиентом и мастером, которая делала ему стрижку. Дошло до рукоприкладства. Делом теперь занимается полиция.

Инцидент произошел накануне. Как сообщает РЕН-ТВ, сначала между парикмахером и посетителем произошла словесная перепалка. Затем мужчина потерял контроль над собой и распустил руки.

В результате сотрудница салона сняла побои. У нее диагностировали ушибы поясницы и головы. После этого она пожаловалась в полицию.

Сейчас правоохранители проводят по данной жалобе проверку.