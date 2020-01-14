В Сети была опровергнута информация о том, что муж Анны Нетребко оперный певец Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с певицей армянского происхождения Рузан Манташян. Сообщение было опубликовано на портале Forumopera.com.

Накануне, как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, что Эйвазов якобы отказался участвовать в открытии Дрезденского оперного бала, которое запланировано на 7 февраля, поскольку в мероприятии было заявлено выступление оперной дивы Рузан Манташян. Журналисты сообщили, что оперный певец, будучи азербайджанцем по происхождению выразил нежелание петь на одной сцене с армянкой, сославшись на давнее противостояние Армении и Азербайджана. Сообщалось, что организаторы бала, оценив ситуацию, сделали выбор в пользу Эйвазова, отказавшись от выступления Манташян.

Позже Forumopera опубликовала опровержение, отметив, что изначально информацию об отказе Эйвазова опубликовало агентство Massis Opera, сотрудники которого представляют интересы оперных певцов на международном уровне. Отмечается, что муж Нетребко не выказывал недовольства по поводу участия Манташян в мероприятии.

«Должно быть, это недоразумение», — предположил автор сообщения.

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