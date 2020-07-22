С 14 по 20 июля инфляция в РФ замедлилась до нуля после роста на 0,1% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 3%.

Среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 0,9%, — говорится в сообщении Росстата.

При этом, в Курской области сахар подорожал на 4,3%, Новосибирской и Орловской областях — на 4,1%, зато в Тверской области подешевел на 2,6%, в Ивановской — на 1,6%, в Дагестане — на 1,1%.

Помимо сахара, выросла в цене свинина и гречневая крупа (0,5%), куриные яйца, подсолнечное масло и печенье (на 0,4%), шлифованный рис, пшеничная мука, мясные консервы и чай (на 0,3%). Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,5%, более всего подешевели лук репчатый (на 4,3%), картофель и помидоры (на 4%) и огурцы (на 3,4%), при этом, подорожала морковь (на 2,6%) и яблоки (на 1,6%).

Как писал NEWS.ru, реальные располагаемые доходы россиян за три месяца снизились на 8% при том, что в начале 2020 года они росли. Такие данные приводит Росстат. Реальными располагаемыми денежными доходами считаются средства, которые остаются после обязательных платежей с учётом инфляции. За полгода они снизились почти на 4%. Весной 2019 года Росстат начал публиковать сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц. Позднее ведомство показало расчёты по новому методу за 2013–2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6%. В прошлом году они выросли на один процент.