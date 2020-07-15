Пострадавших нет.

В ночь на среду, 15 июля, у южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла, сообщает РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в 00.21 (16.21 во вторник по московскому времени) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 43.8° северной широты и 147.3° восточной долготы – в 116 км восточнее Южно-Курильска на Кунашире. Очаг располагался на глубине 183 км», – рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Толчки силой 3 балла ощутили жители городов Южно-Курильска, Курильска и села Крабозаводского на острове Итуруп. В селе Малокурильское (остров Шикотан) были зафиксированы толчки в 4 балла. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.