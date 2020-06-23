Небольшое цунами достигло побережья Мексики после мощного землетрясения, произошедшего на юге страны, сообщил Mpravda.com глава национального центра по предупреждению цунами Мигель Анхель Рейес Мартинес.

Предупреждение о цунами последовало после мощного землетрясения на юге Мексики в штате Оахака рядом с побережьем Тихого океана. По разным данным, магнитуда землетрясения составляла от 7,1 до 7,7. Американские сейсмологи предупреждали, что некоторым районам западного побережья Мексики угрожает цунами высотой до трех метров. Затем прогноз был скорректирован до одного метра высоты.

«Это небольшие волны, в районе Акапулько — один метр, в Оахаке — 50 сантиметров и еще меньше в штате Чиапас. Они не разрушительные, но по их амплитуде это определенно небольшое цунами», — сказал собеседник агентства по телефону.