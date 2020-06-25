Принятая по инициативе России резолюция о борьбе с героизацией нацизма пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН, что подтверждает актуальность затрагиваемых ею проблем, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«По инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»… Российская инициатива неизменно пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН, что подтверждает актуальность затрагиваемых ею проблем», — сказал Небензя в интервью газете «Известия» по случаю 75-летия с момента подписания устава ООН.

По его словам, в 2019 году число соавторов документа превысило 60 стран, против выступили лишь делегации США и Украины, а 52 страны (включая государства-члены ЕС) при голосовании воздержались.

«Мы считаем такую позицию неприемлемой. Мы убеждены, что эта тема должна служить объединению государств-членов ООН, особенно с учетом 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне», — подчеркнул дипломат.

Небензя отметил, что РФ вместе с партнёрами по СНГ и КНР выступила с инициативой проведения отдельного торжественного заседания Генассамблеи, посвященного 75-летию Победы.

«Мы также распространили проект резолюции «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны», которая призвана подчеркнуть значение Победы как общего достояния государств ООН. Считаем, что сегодня это весьма актуально», — добавил он.