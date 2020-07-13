Механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию использовался некоторыми внешними игроками как инструмент закрепления в стране разделительных линий, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, слова которого приводит МИД РФ, террористические организации, признанные таковыми СБ ООН и пока еще сохраняющие контроль над районами Идлибской зоны деэскалации, используют гуманитарную помощь ООН как рычаг воздействия на мирное население и откровенно наживаются на поставках.

«Прямых и косвенных свидетельств этому становится все больше и больше. Кроме этого, механизм «трансгранички» использовался некоторыми внешними игроками в качестве инструмента закрепления разделительных линий в Сирии, которые угрожают обособлением ряда районов страны. Это идет вразрез с принципом уважения суверенитета и территориальной целостности САР, неоднократно подтвержденным в резолюциях СБ, в том числе данной резолюцией», — сказал Небензя.

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию ранее использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Мандат этих КПП истек в минувшую пятницу. В конце недели Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии, продлевающую на год работу одного КПП «Баб-эль-Хава» на сирийско-турецкой границе. Бельгия и Германия изначально настаивали на сохранении двух КПП, но в итоговом варианте согласились на продление лишь одного до 10 июля 2021 года, как ранее предлагала Россия. При этом Москва выступает за поэтапное сворачивание самого механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи, Сирия и Россия заявляют, что она должна теперь доставляться через Дамаск.

В постпредстве РФ при ООН в пятницу напомнили, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи создавался в 2014 году как срочная и временная, исключительная мера. По мнению Москвы, «не вызывает сомнений, что она противоречит принципам международного гуманитарного права и подрывает сирийский суверенитет».