Постпред России при ООН Василий Небензя призвал генсека ООН Антониу Гутерреша не медлить с назначением нового спецпредставителя по Ливии.

По словам постпреда, ситуация в Ливии дополнительно осложняется отставкой бывшего спецпредставителя генсека ООН Гассана Саламе. «Место спецпредставителя генсека по Ливии остается вакантным вот уже четыре месяца. Эта ситуация подрывает усилия, нацеленные на мирное урегулирование в Ливии», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Как указал постпред, Москва полагает, что авторитет и влияние Африканского союза сделали бы выбор африканского представителя на эту должность логичным и практичным.

«Мы знаем, что Африка предлагала сильного кандидата для этой задачи. В этой связи мы призываем генерального секретаря принять решительные шаги для назначения нового спецпредставителя по Ливии, тогда как мы не видим объективных причин для откладывания его или ее назначения», — подчеркнул Небензя.

Ранее о необходимости оперативного назначения нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Саламе ушел в отставку в марте.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.