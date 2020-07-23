Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США в Совете Безопасности прокомментировать сообщения о подготовке американцами боевиков на северо-востоке Сирии.

«Мы вновь получаем информацию о том, что США тренируют и снабжают оружием экстремистов в районе Эт-Танф. Ряд боевиков сбежали оттуда и рассказали, что участвовали в нападениях на правительственные силы после прохождения подготовки у американских инструкторов. Мы хотели бы услышать комментарии и насчет этой информации», — сказал Небензя, обращаясь в ходе заседания СБ ООН к американской стороне.

По его словам, ситуация на северо-востоке Сирии усугубляется рядом опасных факторов — интенсификацией деятельности запрещенной в России террористической организации ИГ, включая атаки против курдов, незаконным присутствием США, протестами местного населения против курдской администрации, ухудшающейся гуманитарной ситуацией в лагерях внутренне перемещенных лиц.

«Мы обеспокоены сообщениями о бунтах в тюрьмах, побегах террористов, или, еще хуже, их освобождении», — сказал постпред.

«Мы еще раз призываем обратить внимание на ответственность оккупирующих сил. Совершающие побеги террористы пополняют так называемые спящие ячейки и рассеиваются по Ближнему Востоку», — заявил Небензя.

«Мы также видели сообщения о том, что на северо-востоке Сирии строится специальное здание для проведения судов над боевиками, в том числе над иностранными террористами-боевиками. Мы хотели бы услышать от представителей США, которые контролируют эту зону, на основе законодательства какой страны и как в целом эти суды будут проводиться», — добавил российский постпред.