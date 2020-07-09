Саммит «пятерки» лидеров постоянных членов Совбеза ООН состоится обязательно, но дата и место все еще под вопросом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Я думаю, что встреча «пятерки» состоится обязательно, потому что лидеры всех государств «пятерки» подтвердили готовность к такой встрече. Где и когда она состоится — это вопрос, на который сейчас, я думаю, ни у кого нет ответа», — сказал он журналистам.

Помимо места и даты встречи также стоит вопрос о ее субстанции, отметил Небензя, должна быть согласована повестка, «должен быть согласован некий документ в идеале по итогам этой встречи».

«Насколько мне известно, этим сейчас мы с партнерами занимается. Я думаю, что важнее согласовать вопрос субстанции, а вопросы места и даты уже можно согласовать после этого», — добавил он.

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.