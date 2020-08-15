Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану, говорится в комментарии российского постпреда при ООН Василия Небензи .

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД ), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За американский проект проголосовали лишь сами США и Доминикана . Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

"Мы последовательно выступаем против попыток навязать Ирану через Совет Безопасности ООН "эмбарго на поставки оружия", — заявил Небензя.

Он отметил, что процедура утверждения каждой поставки оружия Ирану и из Ирана в резолюции 2231 (2015) Совбеза ООН, учреждавшей СВПД, не была связана с правом Ирана на развитие своей мирной ядерной программы и не была частью каких-либо других условий. «С самого начала она носила временный характер, была введена ровно на пятилетний срок и ее продление никогда не предполагалось», — указал дипломат.

Небензя напомнил, что в пятницу президент России Владимир Путин предложил как можно скорее провести онлайн-встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы обозначить шаги, которые могут предотвратить конфронтацию или всплеск напряженности в этом органе.

«Мы призываем наших партнеров внимательно рассмотреть это предложение. В противном случае мы можем увидеть дальнейшую эскалацию напряженности и рост риска (возникновения — ред.) конфликта. Этого нужно избежать», — заявил Небензя.

Он заверил, что Россия готова конструктивно работать со всеми сторонами, заинтересованными в том, чтобы вывести ситуацию из опасного положения.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.