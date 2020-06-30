Проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Мы с самого начала сказали, что проект резолюции США по эмбарго в отношении Ирана является утопией, он не пройдет, и тут нет основания для каких-либо переговоров», — сказал Небензя.

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.

Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, «все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов». Исключение, исходя из американского проекта, может быть в случае, если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность «в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции».

Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.

Страны, исходя из проекта, должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения, следует из текста.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.