В Самаре правоохранители задержали местного жителя, который бросил в них боевую гранату.

Как сообщают телеграм-каналы, сотрудники полиции прибыли на вызов о семейном скандале: якобы пьяный муж избил свою жену. Однако хозяин квартиры не пожелал общаться с силовиками и бросил в них гранату, когда они постучали в дверь.

"112" сообщает, что полицию вызвали соседи, услышав крики за стеной. По некоторым данным, причиной ссоры стало желание жены развестись — она уже подала документы на развод.

Сообщается, что в результате взрыва гранаты один из полицейских получил ранение кисти. При этом Baza передает, что один полицейский ранен в ногу, у второго — легкая контузия. В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили ТАСС, что один полицейский "пострадал незначительно".

Преступник задержан.