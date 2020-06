View this post on Instagram

Здравствуйте мои хорошие♥️♥️♥️ . Знаете, хочется сказать «девушкам» НУ ГДЕ ТВОИ МОЗГИ 🧠🥴 я всё чаще и чаще стала обращать внимание на то, как странно ведут себя девушки, по отношению к противоположному полу… Даааа…именно странно….🤦🏽‍♀️ Причина тому, либо одиночество, либо сумасшествие, либо сумасшествие на фоне одиночества…другого объяснения этому я придумать не могу…💩 Почему девушка унижается перед мужчиной❓ Почему так происходит❓ Где чувство собственного достоинства❓ Если даме дали отворот поворот в любовных отношениях-отпустите….Простите и отпустите….Но НИКОГДА, слышите, НИКОГДА НЕ УНИЖАЙТЕСЬ перед мужчиной🔊 Ваша ценность как женщины сразу падает… Мужчина по своей природе охотник…Добыча- его главная цель… И даже если после ваших унижений мужчина к вам вернётся, знайте, это не надолго, вернее сказать до «первой юбки»….Мужчина не будет с той, которая берет его слезами, он будет с той, которую надо добиваться ежедневно, ежечасно, ежесекундно‼️❗️‼️❗️‼️ Так что девчата, научитесь ценить и уважать СЕБЯ, а то аж противно 🤢☠️👀 . . В такую ветреную погоду, всем адекватным девушкам и мужественным парням, самого отличного дня и прекрасного настроения ♥️