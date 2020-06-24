Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова, прославившаяся участием в откровенных фотосессиях, опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором обратилась ко всем представительницам женского пола.

В своем послании 24-летняя волейболистка призвала девушек «никогда не унижаться перед мужчинами».

"Знаете, хочется сказать "девушкам": ну где твои мозги? Я все чаще и чаще стала обращать внимание на то, как странно ведут себя девушки по отношению к противоположному полу. Да, именно странно…️ Причина тому либо одиночество, либо сумасшествие, либо сумасшествие на фоне одиночества. Другого объяснения этому я придумать не могу", — написала волейболистка.

View this post on Instagram Здравствуйте мои хорошие♥️♥️♥️ . Знаете, хочется сказать «девушкам» НУ ГДЕ ТВОИ МОЗГИ 🧠🥴 я всё чаще и чаще стала обращать внимание на то, как странно ведут себя девушки, по отношению к противоположному полу… Даааа…именно странно….🤦🏽‍♀️ Причина тому, либо одиночество, либо сумасшествие, либо сумасшествие на фоне одиночества…другого объяснения этому я придумать не могу…💩 Почему девушка унижается перед мужчиной❓ Почему так происходит❓ Где чувство собственного достоинства❓ Если даме дали отворот поворот в любовных отношениях-отпустите….Простите и отпустите….Но НИКОГДА, слышите, НИКОГДА НЕ УНИЖАЙТЕСЬ перед мужчиной🔊 Ваша ценность как женщины сразу падает… Мужчина по своей природе охотник…Добыча- его главная цель… И даже если после ваших унижений мужчина к вам вернётся, знайте, это не надолго, вернее сказать до «первой юбки»….Мужчина не будет с той, которая берет его слезами, он будет с той, которую надо добиваться ежедневно, ежечасно, ежесекундно‼️❗️‼️❗️‼️ Так что девчата, научитесь ценить и уважать СЕБЯ, а то аж противно 🤢☠️👀 . . В такую ветреную погоду, всем адекватным девушкам и мужественным парням, самого отличного дня и прекрасного настроения ♥️ A post shared by 𝒯𝒶𝓉𝓎𝒶𝓃𝒶 𝒟𝑒𝓂𝓎𝒶𝓃𝑜𝓋𝒶 (@tatarka5) on Jun 21, 2020 at 10:08pm PDT

"Почему девушка унижается перед мужчиной? Почему так происходит? Где чувство собственного достоинства? Если даме дали "от ворот поворот" в любовных отношениях — отпустите. Простите и отпустите. Но никогда, слышите, никогда не унижайтесь перед мужчиной. Ваша ценность как женщины сразу падает", — добавила волейболистка.

«Мужчина по своей природе охотник. Добыча — его главная цель. И даже если после ваших унижений мужчина к вам вернется, знайте, это ненадолго, вернее сказать до первой юбки. Мужчина не будет с той, которая берет его слезами, он будет с той, которую надо добиваться ежедневно, ежечасно, ежесекундно! Так что девчата, научитесь ценить и уважать себя, а то аж противно», — подытожила спортсменка.