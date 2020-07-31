Заслуженный тренер России рассказала, что причиной стали «девочки нон-грата»

В сфере фигурного катания в этом году постоянно возникают скандалы между тренерами. Причинами конфликтов становятся решения фигуристок сменить наставников. Сегодня на своей странице в «Инстаграм» известный тренер Этери Тутберидзе сообщила о том, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная приняла решение покинуть ее группу.

Наставник написала гневный пост на эту тему. В нем тренер рассказала о том, что фигуристка выдвинула невыполнимые условия, поэтому им пришлось прекратить сотрудничество.

«Вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», – резюмировала Этери Тутберидзе (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях поинтересовались, к кому могла уйти Косторная. «К Плющенко», – ответила Тутберидзе и добавила, что об этом они договорились еще в мае. Тренер также уточнила, что они не намерены ничего менять в системе подготовки, поскольку уверена, что все делает правильно.

View this post on Instagram Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше….. такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались… Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям. A post shared by Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) on Jul 31, 2020 at 5:55am PDT

Поклонники постарались подбодрить Тутберидзе: «Это жизнь, кто ушёл или уходит, тот не ваш ученик. Вам удачи и оставшимся девочкам побед!», «Уж Вам никому и ничего доказывать и что то менять не надо. Хотят быть чемпионами должны работать…»

Напомним, что это не первый раз, когда ученики школы фигурного катания Этери Тутберидзе уходят тренироваться в академию Евгения Плющенко.