В пятницу на улицы Минска вышли те, кто считается опорой и электоратом Александра Лукашенко, — шествие по проезжей части проспекта Независимости возглавили рабочие Минского тракторного завода. Власть тем временем сделала ряд примирительных жестов. Глава МВД Юрий Караев решил «чисто по-человечески» извиниться перед согражданами, а президент напомнил силовикам, что «если человек упал и лежит, его не надо избивать». При этом глава государства опроверг слухи о собственной смерти, а также побеге из страны.

«Не сумели вовремя отскочить»

В пятницу работники промышленных предприятий по всей республике провели акции солидарности. На территории Минского моторного завода развесили объявления о забастовке — профсоюз потребовал от МВД прекратить чрезмерное применение силы к законопослушным гражданам и немедленно освободить задержанных. А колонна рабочих направилась в центр города, на площадь Независимости, где к тому времени уже собралась толпа.

На Новополоцком заводе «Нафтан» сотрудники общались с городской администрацией. На заводе «Гефест» в Бресте люди скандировали: «Уходи!» На «Гродно Азоте» толпа кричала: «Выборы!» К митингующим пришел мэр города. Подобные сцены были и в других городах.

За день до этого мэр Жодино Дмитрий Заболоцкий разговаривал с рабочими БелАЗа, которые намеревались присоединиться ко всеобщей забастовке. На требования убрать из города ОМОН он ответил, что это сделают, как только исчезнет угроза захвата административных зданий. Градоначальник поспорил с собравшимися о задержаниях и в итоге скрылся под выкрики «Уходи!»

В ночь на 14 августа заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков приехал на улицу Окрестина в Минске — к изолятору, откуда начали выпускать задержанных. Они рассказывали об избиениях и издевательствах. «Крики стоят всю ночь. Это невозможно. <…> И это самое тяжелое. Мужчины лежали во дворе на холоде, их обливали ледяной водой и били», — цитировали белорусские СМИ одну из освобожденных.

«Спрашивали, что нам не нравится в стране, какие перемены хотим. Специально отбивали колени, локти и плечи», — делился деталями другой задержанный. Но замглавы МВД на все вопросы отрезал: «Издевательств никаких не было».

В республиканской коллегии адвокатов предложили бесплатную юридическую помощь пострадавшим от неправомерных действий силовиков. Вместе с тем в коллегии отметили, что право на защиту есть и у силовиков, раненных в ходе беспорядков.

Начальник Барсукова, глава МВД Юрий Караев извинился за подчиненных, но с оговорками. По словам министра, при наведении порядка «получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и тех, кто оказался рядом, не сумел вовремя отскочить».

«За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я — как командир, как начальник — должен взять эту ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал Караев.

И добавил, что случайно задержанных отпускают под честное слово больше не участвовать в протестах. «Никаких угроз, залог не брали. И видно по поведению человека, что он сожалеет, что туда попал, и я сожалею, что они туда попали», — говорил Караев в эфире белорусского телевидения.

Председатель верхней палаты республиканского парламента — Совета Республики — Наталья Кочанова сообщила, что поручение разобраться «по всем фактам» задержаний дал Лукашенко. «Президент услышал мнение трудовых коллективов», — заверила спикер. В остальном она повторила Караева: людей освобождают под обещание не участвовать в несанкционированных акциях. Но отпускают, уточнила Кочанова, не под честное слово, а взяв расписку.

Пока живой и не за границей

В социальных сетях и мессенджерах распространились слухи, что Лукашенко выступит с неким специальным обращением к народу. Тот и правда выступил, но для начала опроверг другие слухи — о том, что покинул республику. «Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» (сознательные на белорусском. — Прим. ред.) раскручивают. Сегодня 14-е число, — особо выделил Лукашенко, чтобы не было сомнений в моменте записи видео, и перешел к хозяйственным делам. — Мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли».

Лукашенко обратил внимание на экономическую сторону волнений на предприятиях: «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте».

Затем президент проявил осведомленность об уличных акциях и развил мысль о том, что пусть желающие протестуют и дальше: «На улице можно походить. <…> Тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну, на два дня дадут. А потом что?»

Позже Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности. И там был эмоциональнее. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! — обращался он к согражданам. — Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

Протесты в белорусских городах, по мнению президента, организуют из-за рубежа, а в первых рядах идут личности «с приличным криминальным прошлым».

Комментируя действия силовиков, Лукашенко сказал, что не может предъявлять претензии «к кому бы то ни было», поскольку так развивается ситуация.

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — добавил он.

Совет для трансфера власти

Соперник действующего президента Светлана Тихановская обратилась из Литвы с воззванием к соотечественникам и белорусским чиновникам. Она попросила «всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний». И повторила, что считает себя победителем на президентских выборах. «Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70 процентов», — заверила она.

Вместе с тем Тихановская подчеркнула, что защищать результаты выборов можно только законно и ненасильственными методами. «Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное», — повторила она.

Позже сообщили, что Тихановская инициировала «создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», в который, по словам политика, должны войти представители трудовых коллективов, партий, профсоюзов. Заявки о выдвижении от организаций и объединений граждан будут принимать доверенные лица Тихановской в Белоруссии.

В тот же день, 14 августа, МВД отчиталось, что прошедшие сутки стали самыми спокойными с воскресенья, когда завершились выборы президента. «Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер, — отмечали в министерстве. — Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами».

Но были и инциденты. Так, в Витебске милиционер получил телесные повреждения, а в один из служебных автомобилей кинули камень. В целом за пять дней протестов, по данным МВД, пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел.

Также в пятницу стало известно, что 32 россиянина, задержанные ранее в Белоруссии, переданы Москве в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один остался в республике, так как имеет второе, белорусское гражданство.

Примирительные жесты сделали и в адрес Европы. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом выразил «готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий во время избирательной кампании и после ее завершения».

Однако министры иностранных дел стран Евросоюза провели экстренное заседание без участия Макея и приняли решение объявить санкции, поскольку «достигли консенсуса о том, что выборы были сфальсифицированы». Наказывать будут индивидуально — только тех, заверяют европейцы, кто несет ответственность за фальсификацию и насилие.

Вечером в пятницу протестующие в Минске спокойно разошлись по домам. Омоновцы по громкоговорителю попросили унести с собой мусор. Вычищенная площадь Независимости опустела. Ни задержаний, ни беспорядков — впервые за шесть дней.