Люди разорили гнездо, лебедь-отец не выдержал стресса и бросил «супругу», а птица этого не пережила.

В Болтоне (графство Большой Манчестер, Великобритания) нашли самку лебедя, которая, вероятно, умерла от горя. Она потеряла птенцов и самца, сообщает Manchester Evening News.

Местные защитники природы рассказали, что лебединое семейство гнездовало в Манчестерском канале. 20 мая была замечена группа подростков, которая бросала камни и кирпичи в гнездо птиц. Они разбили три из шести яиц. Позднее на гнездо набросилась собака, которая преследовала утку и камышницу. От этого лебеди потеряли еще два яйца.

Лебедь-самец не справился со стрессом, улетел из гнезда и больше не вернулся. Самка осталась одна с последним яйцом. На прошлой неделе активисты сообщили, что лебедь найдена мертвой в своем гнезде. Вероятно, она умерла от «разбитого сердца» из-за потери партнера и своих птенцов. Сейчас местные экоорганизации ищут свидетелей событий и виновных в произошедшем. В Великобритании лебеди и их гнезда защищены законом.