Не все россияне прислушиваются к рекомендациям Министерства здравоохранения России. Вывод был сделан на основании результатов исследования. Опрос проводился на портале «Рамблер» с 8-9 октября. Менее половины опрошенных (38%) не всегда воспринимают всерьез различного рода рекомендации по безопасности граждан, а 37% участников никогда не прислушиваются к тому, что рекомендует Минздрав. Серьезно к рекомендациям относятся лишь 25% россиян. Они отмечают, что это необходимо для их же собственной безопасности.

В связи с тем, что Минздрав порекомендовал жителям России провести ближайшие выходные дома на фоне новой волны COVID-19, аналитики Рамблера поинтересовались у россиян, прислушаются ли они в данном случае к рекомендации Министерства. Выяснилось, что менее половины опрошенных (39%) не собираются этого делать, поскольку считают это «пустой тратой времени». 33% россиян непременно останутся дома. Среди участников оказались и работающие в выходные дни граждане (20%). И лишь 8% респондентов заявили, что прислушаются в том случае, если за выход из дома начнут штрафовать.

Многие россияне (42%) не верят в то, что домашний режим в выходные дни приостановит рост случаев заражения коронавирусом. По их мнению, этих мер не будет достаточно для борьбы с эпидемией. При этом 30% участников и вовсе сомневаются в том, что люди прислушаются к рекомендации Министерства здравоохранения, поэтому не видят смысла делать выводы. В то же время, 28% россиян считают эффективной данную меру борьбы с вирусом.

Более половины опрошенных (66%) давно отказались от посещения массовых мероприятий. За время ситуации с коронавирусом некоторые россияне (12%) лишь несколько раз (2 или 3) побывали в таких местах. 11% участников посещают их, но используют маски, остальные респонденты посещают мероприятия, однако пренебрегают средствами защиты.

После рекомендации Министерства здравоохранения находиться дома в выходные дни россияне примерно отметили для себя, чем они займутся. 43% опрошенных не собираются находиться дома по разным причинам. 19% россиян увлекутся просмотром фильмов и сериалов, 14% займутся уборкой, 7% — чтением книг, другие 7% — обучением, 5% — приготовлением разных блюд и оставшиеся 5% будут много спать.

В исследовании приняли участие 2921 человек.