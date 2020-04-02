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35-летняя жительница Кемеровской области из мести оболгала приятельницу, заявив, что у той коронавирус. По данным правоохранителей, она позвонила в «скорую» и сообщила, что подруга, которая долго не возвращала долг, недавно прилетела из туристической поездки и слегла с температурой. Когда врачи приехали, дверь им никто не открыл — полиция выяснила, что девушка за границей в последнее время не была, информация о ее «заражении» не подтвердилась.

В Новокузнецке 35-летняя местная жительница позвонила в скорую помощь и заявила о признаках заражения коронавирусом у своей знакомой, тем самым решив отомстить ей за невыплату долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина обратилась в медучреждение и от имени приятельницы сообщила, что обнаружила у себя признаки коронавирусной инфекции. При этом она рассказала, что несколько дней назад вернулась из туристической поездки, а накануне у нее поднялась температура. Врачи выехали по указанному адресу, однако дверь им никто не открыл.

Отрабатывая данный сигнал, сотрудники полиции установили, что владелица жилища более полугода не выезжала за пределы страны, чувствует себя здоровой и за помощью к медикам не обращалась.

«В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что от имени новокузнечанки в скорую помощь звонила ее 35-летняя знакомая. Она призналась, что из мести выдумала историю о болезни приятельницы, которая якобы долгое время не возвращала ей долг», — подчеркнули в ведомстве.

На женщину составили административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Ей грозит штраф до 1 500 рублей. Кроме того, нарушителям предъявляются иски о возмещении затрат, понесенных на отработку подобных сообщений.

Похожие случаи произошли и 1 апреля 2020 года. Так, в Югре 32-летняя безработная жительница Нижневартовского района анонимно позвонила в полицию и сообщила, что к ней приехала подруга из Сургута, которая несколько дней назад вернулась из Испании и почувствовала себя плохо.

По данным МВД, правоохранители оперативно выехали к звонившей — там выяснилось, что женщина пошутила, чтобы проверить, как работает полиция. Отмечается, что на момент звонка она находилась в состоянии алкогольного опьянения — на россиянку составлен протокол.

В этот же день такая история произошла и с московскими правоохранительными органами. По данным газеты «МК», 65-летняя пенсионерка сообщила, что ее 34-летний сын болен COVID-19. По ее словам, он несколько дней назад вернулся из Израиля и почувствовал себя плохо.

На время поездки сын оставил с пожилой москвичкой шестилетнюю дочь, которую бабушка и побоялась отдать мужчине. После этого она бросила трубку, а спустя некоторое время перезвонила и рассказала, что солгала.

«В ходе разговора она пояснила, что выдумала болезнь у своего сына для того, чтобы подольше не отдавать ему внучку. Галина очень переживает из-за сложившейся в стране и мире ситуации и не хочет подвергать ребенка риску, пусть даже и оставив девочку временно без родного отца», — уточнили в МВД.

Ранее, 20 марта 2020 года, еще один шутник получил административное наказание. В городе Тавда Свердловской области 32-летний безработный ранее неоднократно судимый мужчина сообщил в полиции о коронавирусе у супруги. Об этом сообщали в региональном МВД.

После звонка на адрес незамедлительно выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам не открыли. На помощь врачам были направлены сотрудники полиции, однако в жилище никого не оказалось — утром следующего дня нарушителя нашли и доставили в отдел.

«При опросе подозреваемый пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки в компании своего знакомого. Фуршет, как обычно, затянулся. Поэтому пришел ни в свой частный дом, а к теще, надеясь, что та отнесется с пониманием. Но вышло все наоборот. Там уже дожидалась разгневанная супруга, с которой по понятным причинам произошла ссора.

Обидчивый любитель веселых вечеринок решил отомстить за полученную взбучку — скрытно взял сотовый телефон жены и ошарашил по нему диспетчера ЕДС информационной уткой о страшном заболевании близкого человека. Сотрудники полиции не оценили «шутку», возбудив административное дело», — уточнял представитель ведомства Валерий Горелых.

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