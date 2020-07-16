Владельцы петербургских торговых центров обратились к президенту Владимиру Путину. С их письмом ознакомился «Коммерсантъ». «Остается апеллировать только к вам как к главе государства, отвечающему в том числе и за благополучие родного города», — это цитата из обращения к президенту владельцев петербургских торговых центров.

Они искренне не могут понять, почему им так и не разрешили открыться. Сначала предприниматели пожаловались в ФАС. Они считают, что запрет на работу ставит их в неравное положение по сравнению с универмагами и строительными гипермаркетами, которым работать можно. Хотя по техническим характеристикам они, как считает бизнес, не отличаются от торговых центров.

И вот теперь письмо президенту как в последнюю инстанцию, говорит один из авторов обращения, управляющий партнер и совладелец «Форт Групп Менеджмент» Максим Левченко.

Максим Левченко, управляющий партнер и совладелец «Форт Групп Менеджмент»: «Масочный режим отменен, перчаточный режим отменен. Метро битком, все работает: общественный транспорт, аэропорт, гипермаркеты. А вот торговые центры, считается, что заразные или какие-то наиболее опасные из всего того, что я перечислил. Я не вижу никакой логики в действиях властей. Мне кажется, что вся их логика направлена на снятие с себя ответственности. Поэтому объединились с нашими конкурентами и договорились о том, что подпишем письмо на имя президента».

У властей Петербурга, наверное, есть своя логика. Недавно город вышел на второе после Москвы место по приросту заболевших коронавирусом. Но при этом ограничения все равно постепенно снимают. Еще в середине июня в городе открылись салоны красоты и бани, а с 16 июля все те же бани открываются в Ленинградской области.

Зато ресторанам полноценно работать так и не разрешили, только веранды. И владельцы общепита тоже не могут понять, чем они хуже других. Во-первых, в питерских ресторанах традиционно было много иностранных туристов. Их сейчас нет. Во-вторых, после карантина не у всех есть деньги, чтобы ходить по заведениям. Значит, большого трафика и опасности заражения быть не должно, замечает владелец группы компаний «Русский икорный дом» (у нее есть ресторанный бизнес в Петербурге) Александр Новиков.

Александр Новиков, владелец группы компаний «Русский икорный дом»: «Всегда достаточно большой туристический поток был. И они занимали достаточно много посадочных мест именно в ресторанах. Поскольку на сегодняшний день этого нет, и особенно нет иностранных туристов, то мне непонятно, почему это не открывается, если честно. Я понять не могу. Но с другой стороны, давайте будем немножко откровенны: ситуация с коронавирусом достаточно серьезно ударила по кошельку россиян. Многие будут все-таки экономить. Поэтому я не понимаю, почему до сих пор существует такой запрет».

Такие истории характерны не только для Петербурга. Например, в эфире Business FM владельцы аттракционов тоже недоумевали, почему им нельзя работать. Но, например, в Подмосковье паркам развлечений разрешили открыться к концу недели. Что касается петербургских торговых центров, то предприниматели жалуются, что с властями у них нет даже диалога. Они обращались в Смольный, потому что решение о снятии запретов принимают региональные власти. Но те ссылаются на Роспотребнадзор. А когда бизнес обращается в это ведомство, то там, наоборот, ссылаются на губернатора, говоря, что отменить ограничение может только правительство Петербурга, а Роспотребнадзо лишь выдает рекомендации.

И получается замкнутый круг. Причем несколько дней назад в руководстве Петербурга сообщили «Фонтанке», что «обстановка тяжелая», и сослались на то, что так считает некий «медицинский блок». И это очень удобное словосочетание, на которое можно легко возложить ответственность. Правда, все это заставляет вспомнить цитату одного известного литературного врача профессора Преображенского: «Вот еще слово… Абсолютно не известно, что под ним скрывается».