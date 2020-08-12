Дочь актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Анна-Мария сравнила себя с Николаем, сыном действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, и призвала не вешать на детей грехи отцов.

Всё началось с того, что один из пользователей социальной сети Twitter поинтересовался самочувствием сына президента Белоруссии, который «живёт с убийцей и называет его папой».

Как человек, который оказался в похожей ситуации, я вас очень прошу, не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и в его жизни, — цитирует Life.ru Анну-Марию.

По её словам, дети осознают поступки своих родителей, однако они не в силах повлиять на них, потому что взрослым «плевать на мнение своих чад».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он не признаёт вину в ДТП, так как ничего не помнит.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули. К 12 августа число задержанных в ходе акций достигло шести тысяч, писал NEWS.ru.