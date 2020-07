View this post on Instagram

Есть люди, у которых страх вымещает всё — и данное слово и раскаяние и стыд… И последнее, что делает человека человеком — покаяние за содеянное. Заявить о своей невиновности???? Если бы мне сказали, что это можно сделать после такой страшной пьяной аварии и гибели ещё очень молодого мужчины, я бы не поверила никогда! Я говорила бы, что совесть самый страшный судья и палач для Миши. Особенно после того сострадания, понимания, которое возникло у людей после его первого публичного признания с извинениями. Но страх тюрьмы и наказания оказался сильнее того человека, который был когда-то Михаилом Ефремовым. Самое страшное — отказаться от самого себя. Мне противно и погано внутри, когда я вижу подобное. P.S. Адвокат всегда транслирует то,что было согласовано с его клиентом!!! #МихаилЕфремов #ХватитВрать #совесть