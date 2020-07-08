Актрисе Яне Поплавской противно и погано от того, что актер Михаил Ефремов боится тюрьмы. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

View this post on Instagram Есть люди, у которых страх вымещает всё — и данное слово и раскаяние и стыд… И последнее, что делает человека человеком — покаяние за содеянное. Заявить о своей невиновности???? Если бы мне сказали, что это можно сделать после такой страшной пьяной аварии и гибели ещё очень молодого мужчины, я бы не поверила никогда! Я говорила бы, что совесть самый страшный судья и палач для Миши. Особенно после того сострадания, понимания, которое возникло у людей после его первого публичного признания с извинениями. Но страх тюрьмы и наказания оказался сильнее того человека, который был когда-то Михаилом Ефремовым. Самое страшное — отказаться от самого себя. Мне противно и погано внутри, когда я вижу подобное. P.S. Адвокат всегда транслирует то,что было согласовано с его клиентом!!! #МихаилЕфремов #ХватитВрать #совесть A post shared by Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) on Jul 7, 2020 at 11:04am PDT

8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Ефремов признал вину. На прошлой неделе его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не совершал преступления, в совершении которого его винят.

«Заявить о своей невиновности?! Если бы мне сказали, что это можно сделать после такой страшной пьяной аварии и гибели еще очень молодого мужчины, я бы не поверила никогда!» — написала вчера Поплавская.

Она высказала мнение, что Ефремов отказался от самого себя из-за страха тюрьмы и наказания, и сообщила, что от этого ей противно и погано внутри.