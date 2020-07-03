со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Прошение было направлено президенту страны Эммануэлю Макрону.

«Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял (прошение)», – написано в заявлении.

Филипп вместе с членами правительства продолжит вести текущие дела до назначения нового правительства, отметили в коммюнике.

Накануне в интервью региональным изданиям президент Франции заявил о «новой команде» в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер Филипп.

В минувшее воскресенье Филипп по итогам второго тура муниципальных выборов получил пост мэра в портовом городе Гавр. Эту должность Филипп уже занимал с 2010 до мая 2017 года, даты его назначения на пост премьера.

Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводился онлайн 28 июня 2020 года среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотят, чтобы Филипп оставался премьером. Еще 44% выступили за назначение нового премьера, остальные респонденты воздержались от ответа.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Молдавии Игорь Додон сделает «все возможное» для досрочных парламентских выборов.

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