Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю. Причем для этого нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет, в том числе с помощью лекарств.

мурашко

Коллективный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в популяции, часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет. Из-за ослабления каналов прямой передачи возбудителя от индивида к индивиду коллективный иммунитет некоторым образом защищает и уязвимых для возбудителя индивидов.

— Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни, — отметил министр.

Он также рассказал, как пройдет третий, окончательный этап испытания вакцины. В него включат не менее 800 добровольцев, однако вначале нужно получить разрешение на широкое применение препарата. Это ожидается уже в августе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не собираются вводить никаких новых режимов, так как ситуация «спокойная и стабильная».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса. По ее словам, их придется вернуть, если люди не будут соблюдать физическую дистанцию и другие правила безопасности. Она подчеркнула, что «если начнут расти случаи – другого способа просто не будет».

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