Переболевшим коронавирусом людям не стоит спешить с выходом на работу, а лучше всего вообще взять отпуск, хотя бы и неоплачиваемый, считает бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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Заболевание у всех протекает по-разному, кто-то его и вовсе не замечает, поэтому каких-то универсальных рекомендаций нет. Те, кто легко переболел, живут, как жили. Однако у тех, кто перенес болезнь тяжело, особенно люди старшего возраста, сталкиваются с проблемами, которые не так просто решить. Труднее всего восстановиться пациентам, которые были на ИВЛ. Им показана полноценная реабилитация, например, в санаториях и домах отдыха.

Большинство перенесших коронавирус жалуются на постоянную слабость, которая никак не проходит. Онищенко советует в этом случае строго соблюдать режим дня, отдыха, нагрузок, питания и прилагать все усилия, чтобы не заболеть. По его словам, после вылеченной вирусной пневмонии есть риск возникновения бактериальной пневмонии, а это довольно опасно.

Из-за лечения антибиотиками очень частым последствием является дисбактериоз, так что спросите у врача, что лучше пропить. Сгущение крови является одним из главных осложнений, возникающих после коронавируса, так что наладьте питьевой режим и вовремя сдавайте анализы.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса. По словам врача, необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.