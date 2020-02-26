СПОРТ

Не только теннис: почему Шарапова простилась с большим спортом

20:34 26/02/2020

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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о завершении своей спортивной карьеры. Она так и не смогла после паузы вернуться на топ-уровень и решила, что со спортом пора прощаться, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Любители тенниса предполагали, что прощание 32-летней Марии Шараповой с большим спортом не за горами, но ее обращение к ним с сайта популярного издания Vanity Fair для всех стало шоком.

Наша Маша Карьера великой Шараповой (ФОТО)

«Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех горькие слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет? Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай!», – сказала Шарапова.

Впервые Маша взяла в руки ракетку в четыре года, а уже в девять лет стала студенткой знаменитой теннисной академии Ника Боллетьери. Свой первый взрослый титул Шарапова завоевала в 2003-м, а уже в следующем году выиграла Уимблдон – в 17 лет! Буквально через несколько месяцев Мария взлетела на первую ступень мирового рейтинга. Всего на ее счету 40 одиночных трофеев и пять кубков Большого шлема. Но на корте Маша запомнилась болельщикам не только своей игрой и потрясающей внешностью.

Поклонники Шараповой считали ее крики невероятно сексуальными, а вот соперницы Марии нередко жаловались судьям на то, что россиянка мешает им сосредоточиться на игре. Любопытные ученые замерили громкость стонов теннисистки и получили цифру в 105 децибелов – больше, чем у 737-го «Боинга».

Все было хорошо вплоть до зимы 2016 года. Именно тогда спортивные фармацевты признали мельдоний вне закона, а позже нашли его следы в крови Шараповой. В итоге – дисквалификация.

«Мой допинг-тест, взятый во время Открытого чемпионата Австралии, дал положительный результат. В моей пробе обнаружен мельдоний. Я принимала этот препарат на протяжении десяти лет, и он был легален. Я совершила ошибку и несу за нее полную ответственность», – заявила спортсменка.

Вернувшись на корт спустя 15 месяцев, Мария так и не смогла выйти на свой прежний уровень. За три года она выиграла только один турнир, ее мучили травмы, и в итоге Шарапова решила уйти. По словам россиянки, она хочет создать семью, заниматься бизнесом и жить в свое удовольствие.

Не так давно Мария выложила в интернет видео, на котором она в компании своего друга Александра Гилкса. На руке Шараповой поклонники спортсменки увидели кольцо с массивным бриллиантом и тут же решили, что молодые люди уже помолвлены.





Александр Бриус