СПОРТ

Не теннис и не пинг-понг: в России появился новый вид спорта

10:14 30/12/2019

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Смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша: в России появился новый вид спорта – падел, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Юлия Андреева.

Казалось бы, тот же корт, та же сетка, похожая ракетка и правила игры. Но это не турнир Большого шлема. Это падел.

Этот вид спорта уже давно популярен за границей. Особенно в Аргентине и Испании, в последней он наравне с футболом. А корнями уходит в Мексику. Играют в него почти 60 лет.

«Там достаточно мягкий климат, практически 12 месяцев тепла и возможность играть на улице. У нас все-таки другие климатические условия», – отметил руководитель спортивного клуба Евгений Родионов.

И вот в 2019-м излюбленная игра бизнесменов и аристократов пришла в Россию. И даже получила признание. Дисциплина падел наконец-то стала официальным видом спорта в нашей стране.

«Аккредитация Федерации дает возможность проводить внутренние соревнования, формировать сборную по спортивному принципу. Вот это у нас сейчас первостепенная задача», – рассказал вице-президент Федерации Падел Рус Николай Писарев.

В классический падел играют два на два. От большого тенниса он позаимствовал разметку корта и правила игры. От сквоша – прозрачные четырехметровые стены по периметру. А от пинг-понга «нижнюю» подачу и ракетки.

В падел играют вот такой ракеткой. У нее специальная укороченная ручка и ремешок, чтобы она не выскользнула из руки. Главное отличие этой ракетки в том, что здесь есть специальные отверстия, которые улучшают аэродинамику.

Аргентинец Маркос Пайльоле с четырех лет играет в большой теннис. С 13-ти в падел. Сегодня он профессиональный тренер. В Россию он приехал осуществить мечту.

«В России я хотел бы создать настоящую профессиональную команду, которая могла бы расти и развиваться», – рассказал Маркос Пайльоле.

В падел идут спортсмены из большого, настольного тенниса и даже бадминтона. Но «мексиканский гибрид» вдохновляет не только профессионалов. Влечет простота правил и хорошая физическая нагрузка. Чем не альтернатива фитнес-залу?

«Деток тоже будем стараться подтягивать, развивать. Думаю, детям это тоже будет интересно», – отметил генеральный директор спортивного клуба Егор Панюшкин.

В России доступных кортов пока 12 – в Москве и области, Санкт-Петербурге, Воронеже и Мурманске. В то время как в Испании их число переваливает за 11 тысяч.





Юлия Андреева