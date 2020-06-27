В Индии обратившейся из-за невозможности забеременеть 30-летней женщине поставили редкий диагноз – синдром Морриса, сообщает PTI. У женщины оказался мужской набор половых хромосом. Данная женщина внешне походила на представителя своего пола, но генетически являлась мужчиной.

Женщина прожила в браке с мужем 9 лет, но завести ребенка им так и не удалось. У индианки нет матки и яичников, также у нее диагностировали рак яичков. У женщины развитая грудь, женские половые органы и женский голос. Но яички не производили тестостерон, а женские половые гормоны не давали женщине приобрести маскулинный внешний вид.

На данный момент пациентка проходит курс химиотерапии. Выявленный диагноз – синдром Морриса – это очень редкое заболевание. Сестра и две тети по материнской линии у индианки, как оказалось впоследствии, тоже страдают данным заболеванием.

Врачи добавили, что советует женщине продолжать свою жизнь с мужем, ка и раньше.