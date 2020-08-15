Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за показа русскоязычных сериалов по телевидению и обвинила ТВ и кино в «развращении» молодых украинцев.

В эфире «4 канала» она заявила, что атрибуты богатой жизни, демонстрируемые в фильмах, повышают популярность и привлекательность русского языка.

«Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это все на русском языке. <…> И все дети в Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать», — возмутилась Ницой.

Досталось от писательницы и актерам, снимающимся в таких сериалах.

«Актеры, вы что, не смогли стать все вместе в позу? Ну, вы не можете перед продюсерами стать, руки в боки, и сказать: «Мы не будем дальше популяризировать русский язык!» — заявила она.

Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла «быдлом» соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование «русскоязычного культурного продукта». Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала «щупальцами русского мира».