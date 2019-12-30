Народный артист Евгений Миронов в документальном фильме НТВ «Своевременная женщина» памяти Галины Волчек поделился воспоминаниями о ней, как о киноактрисе.

«Я впервые увидел ее в «Красной шапочке и мне так понравилась эта женщина! Такой у нее был циничный философский взгляд на жизнь. Она очень мало играла в фильмах, всю себя отдала театру. И то, как она сыграла с Басилашвили в фильме „Осенний марафон“, это так врезается! Я до сих пор все ее роли помню в мельчайших подробностях. Какая же она смешная!» — сказал артист.

Однако сама Галина Волчек была не в восторге от того, какую роль они играла в киноискусстве.

«Я все время в кино была какой-то функцией. Менялись партнеры, а я оставалась прежней. Мою тогдашнюю фактуру наряжали в разные костюмы. Это все весело и здорово. И мне доставляло удовольствие общение с партнерами и режиссерами, но не случилось мой судьбы в кино. А просто мелькать у меня времени нет. Да и зачем?» — сказала она в кадре.

По ее словам, режиссеры по каким-то причинам не давали ей глубоких, «объемных» ролей. Алиса Фрейндлих не согласилась с этими словами Волчек. Она уверенна, что Галина Беровна была великолепной актрисой. И в «Осеннем марафоне» она играла не «наряженную фактуру», а совершенно другого человека, не похожего на нее.

Режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве в возрасте 86 лет. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым.

Видео дня. Мошенники продают фальшивые билеты на новогодние шоу