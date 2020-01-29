В Краснодарской школе во время вручения новогодних подарков преподаватель при всем классе обошла стороной первоклассницу, родители которой не сдали деньги на подарки. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что родители девочки ранее заявили учителям, что не будут сдавать деньги на подарок, поскольку их дочери не будет в школе в момент вручения.

Уточняется, что в результате преподаватели приняли решение подарить подарки раньше. В результате первокласснице сказали, что подарок ей не дадут.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб обратилась в минобразования Кубани с целью проведения проверки по данному факту.

«Мы не настаиваем на увольнении преподавателя, но чтобы это стало предметом рассмотрения на какой-то комиссии педагогической с единственной целью, чтобы это никогда не повторилось», — подчеркнула она.

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