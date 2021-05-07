Современные модели смартфонов от Apple уже давно перестали быть гаджетами только для развлечений и общения. Большинство пользователей ежедневно используют их для оплаты различных товаров, в магазинах, супермаркетах, кинотеатрах и т.д. Зачем доставать банковскую карту из кошелька, когда достаточно приложить смартфон к терминалу? Но бывают и ситуации когда пользователям нужен ремонт iphone 12 из-за того, что функция Apple Pay вышла из строя.

Почему Apple Pay может не работать?

Возможность бесконтактной оплаты в вашем айфоне реализована по технологии NFC. Она обеспечивает безопасный обмен данными на коротких расстояниях и работает за счет специального NFC чипа. Он распаян на системной плате iPhone и передает сигнал через антенну. Соответственно, если Apple Pay не работает, можно сделать вывод, что это вызвано повреждением чипа или антенны. Это происходит при:

падении смартфона;

ударах;

попадания в корпус влаги.

Еще одна вероятность связана с программной составляющей, когда возникают ошибки при обновлении вашей операционной системы.

Что делать, если Apple Pay перестал работать?

Как только вы заметили какие-либо неполадки с бесконтактной оплатой, есть смысл обратиться в сервисный центр для проведения диагностики и последующего ремонта. Обратите внимание, что любые манипуляции с NFC модулем достаточно тонкие и сложные, поэтому самостоятельно ремонтировать iPhone строго не рекомендуется, это только усугубит ситуацию.

В ремонтном центре специалист вскроет гаджет и проведет диагностику комплектующих. Она позволит определить дальнейший план действий. Например, иногда можно отремонтировать чип, восстановить контактные площадки материнской платы и вернуть Apple Pay к жизни. Но бывают и ситуации, когда единственным выходом является замена чипа, и в таком случае эта функция работать не будет.

Специалисты сервисных центров используют качественное оборудование, инструменты и комплектующие, для того, чтобы максимально точно определить причины неполадки и возможные последствия. Если же причина связана со сбоем операционной системы, вы можете попробовать перезагрузить iPhone, сбросить настройки сети, заново привязать карту в приложении Wallet. В сервисном центре вам также могут переустановить или обновить прошивку, если выяснится, что проблема Apple Pay не связана с физическими повреждениями и не требует аппаратного вмешательства.