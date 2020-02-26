СПОРТ

Не просто Мария: Шарапова на корте и в жизни (ФОТО)

17:37 26/02/2020

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила в среду, 26 февраля, что завершает свою профессиональную карьеру. «Теннис – я прощаюсь», – написала спортсменка в колонке для сайта Vanity Fair. «Оглядываясь назад сейчас, я понимаю, что теннис был моей вершиной. Мой путь проходил по долинам и обходным тропам, но вид с вершины был невероятным. Однако после 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору, соревноваться в другом типе местности», – отметила Мария. Поклонникам тенниса будет очень не хватать ее агрессивной игры и криков силой до 105 децибел.

При этом во время спортивной карьеры в жизни Шараповой был далеко не только теннис. Она регулярно блистала на светских вечеринках, поражая фанатов элегантными образами, пережила не один бурный роман, была послом доброй воли Программы развития ООН, активно продвигала свой кондитерский бренд Sugarpova, зарабатывала миллионы долларов, являясь «лицом» многих крупных компаний, и даже успела получить диплом Гарварда.

Такая разная Мария Шарапова – в нашем фоторепортаже.



