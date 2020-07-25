Пневмония (воспаление легких) – серьезное заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения. Альвеолы заполняются жидкостью или гнойным материалом, вызывая кашель с мокротой, жар, озноб и затрудненное дыхание.

легкие

Особенно опасна пневмония для маленьких детей, людей старше 65 лет и пациентов с ослабленным иммунитетом.

Легкие признаки пневмонии часто похожи на симптомы простуды или гриппа, но они длятся дольше, и их ни в коем случае нельзя игнорировать.

Теперь про симптомы подробнее. Это может быть боль в груди, когда вы дышите или кашляете; одышка; кашель с мокротой; сильная слабость с повышенной потливостью; температура тела ниже нормальной (так называемая «легочная температура); напротив — постоянная лихорадка.

При этом у новорожденных и младенцев может не быть никаких признаков инфекции.

Пневмонию могут вызвать многие микроорганизмы. Самыми распространенными являются бактерии и вирусы в воздухе, которым мы дышим, особенно в помещениях. Наш иммунитет обычно предотвращает заражение, но, если состояние ослабленное, он может не справиться.

Пневмонию классифицируют в соответствии с типами микроорганизмов, которые ее вызывают и местами возникновения инфекции.

Сейчас в связи с распространением коронавируса нового типа всех особенно волнует вирусная пневмония. Как ее определить? Нужно помнить, что ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение суток развивается дыхательная недостаточность, требующая респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.

Пневмония может привести к летальному исходу, поэтому вызывайте врача при первых ее признаках.