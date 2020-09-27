Как рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясов, есть несколько симптомов, при которых необходимо обратиться к врачу, поскольку они могут указывать на поражение легких.

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По словам медика, особую настороженность должны вызывать одышка, кашель, жар и выделение мокроты. Пациенты с постоянной одышкой при заболевании легких сразу почувствуют, что их состояние ухудшается, и что присоединилась новая болезнь.

— Они прекрасно отличают свою одышку от чужой. Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу. У него резко возникнет дыхательная недостаточность, и это будет остро очень, — отметил Пурясев.

Он добавил, что такой человек сразу «побежит к врачу», а вот относительно здоровые люди могут тянуть с визитом до последнего. Это сильно усложняет лечение.

Медики напоминают, что основным симптомом воспаления легких является сухой кашель, высокая температура, недомогание. Через некоторое время во время кашля выделяется мокрота, может появиться боль в боку, одышка. Обязательна медицинская помощь, иначе возможен летальный исход.

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отмечал, что одышка может свидетельствовать о развитии тяжёлой формы COVID-19.

— Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка, — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос о возможных лёгочных фиброзах после COVID-19, Авдеев подчеркнул, что пока эта тема до конца не изучена.