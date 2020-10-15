Не привитых от гриппа и кори врачей и учителей могут отстранить от работы в случае возникновения угрозы распространения данных заболеваний, заявили в Роспотребнадзоре.

При ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней (например, грипп, корь и др.), не привитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты против них, — сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что граждане имеют право отказаться от профилактических прививок, но при этом «правовые последствия» для них могут быть связаны с временным отказом в приёме на работу или отстранением от работы, если она связана с высоким риском заболеваемости инфекционными болезнями. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для медработников и сотрудников образовательных учреждений предусмотрена обязательная иммунизация.

Необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% от численности населения страны, лиц, относящихся к группам риска, что позволит создать необходимую иммунную прослойку населения с целью минимизации заболеваемости, — сообщили в ведомстве.

Ранее Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, правоохранителей, пограничников, вахтовиков и соцработников. Врачи и учителя должны также обязательно прививаться от кори.

Ранее обязательной вакцинации от гриппа подлежали также дети, беременные, работники транспортной и коммунальной сферы, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также призывники.

Как писал NEWS.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недоверие к вакцинации входит в список основных проблем системы здравоохранения. Медики бьют тревогу: в России растёт число людей, которые не делают прививки себе и своим детям. Основные аргументы таких людей сводятся к боязни побочных эффектов и убеждению в том, что современный человек не столкнётся с опасными болезнями. Депутат Государственной думы Айрат Фаррахов предложил наказывать за распространение в Сети заведомо ложной информации о вакцинах, его предложение поддержали коллеги-медики.