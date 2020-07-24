директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.

Ранее в Айя-Софии в Стамбуле завершился первый спустя 86 лет пятничный намаз. Президент Турции Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве, – ред.).

«Логично, что если София превратилась опять в мечеть, то там будут проводиться намазы, в том числе и специальные, праздничные, настолько длительные… Все-таки для нас это не катастрофа и даже не проблема. Это для греческого чувства собственной важности проблема, но не для русских», – заявил религиовед.

По его мнению, религиозный фактор вокруг Айя-Софии слишком преувеличен.

«Я все-таки в этом вижу, скорее, удар по кемалистам, нежели по православным… Если вернутся к власти кемалисты, поклонники Кемаля Ататюрка, они одним из первых своих действий вернут все, как было. Это просто вопрос политического характера», – поделился Силантьев.

Эксперт также напомнил, что большая часть турецкого общества исповедует ислам и в целом поддерживает нынешнего президента, в том числе и его решение по Святой Софии. Так, по данным последних опросов общественного мнения, проведенных в стране, 60% турок посчитали правильным сделать Айя-Софию мечетью, за музейный статус выступили 27%, а затруднились с ответом 12,2%.

Десятого июля Высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Несколько часов назад в соборе Святой Софии, превращенном решением турецких властей в мечеть, завершился первый с 1934 года пятничный намаз. Торжественное богослужение транслировалось на больших экранах, установленных на площади около собора. Перед началом молитвы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху».

Ранее радио Sputnik сообщило, что Турция сохранит собор Святой Софии объектом всемирного наследия.

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