Все новости на карте

Депутаты Госдумы изучают подготовленный правительством законопроект, предусматривающий право полицейских вскрывать машины без ведома владельцев, оцеплять жилые дома и применять оружие при любых намеках на нападение, сообщили «Газете.Ru» в нижней палате парламента. Там считают, что эти правки необходимы, чтобы полицейские не осторожничали на службе, а также чувствовали защищенность. Между тем юристы уверены, что проект сформулирован не ясно и может привести к самоуправству силовиков.

«Сама жизнь подсказывает»

В Госдуме знакомятся с подготовленным правительством законопроектом, который наделяет полицейских полномочиями вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Об этом «Газете.Ru» сообщил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Текст документа оказался в распоряжении «Интерфакса» — его агентству передал аппарат Госдумы. Так, один из пунктов наделяет полицейских правом «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными» места проведения массовых мероприятий, а также «осуществлять их временное ограждение».

Кроме того, оцеплять и блокировать силовики смогут жилые дома, строения и другие объекты — в зоне оцепления они вправе проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать автомобили.

Если человек окажет сопротивление, не дав осмотреть себя или, например, автомобиль, полицейский сможет не пропускать его через оцепление как внутрь, так и наружу.

«Я знаю этот законопроект, пока мы его текст тщательно не изучали. Сама жизнь подсказывает, что функции полицейских необходимо расширить. Они должны быть наделены правами, целью которых является защита прав каждого из нас.

Например, сейчас в период распространения коронавирусной инфекции, возможно, надо будет принять оперативные меры в связи с введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Органы правопорядка в состоянии эту функцию выполнить в целях нашей защиты. Например, оцепить пораженные вирусом участки — не допустить его распространение», — заявил Выборный в разговоре с «Газетой.Ru».

Между тем юристы утверждают, что нововведение, касающееся оцепления территории, не нарушает права граждан, так как согласно ФЗ «О полиции» человеку и так необходимо предоставить полицейскому документы, а также вещи для осмотра, если его подозревают в совершении преступления или проверяют по базе розыска.

«Это нормальная практика, права гражданина таким образом не нарушаются. Мы и так обязаны предъявлять документы по требованию. Неизвестно, в чем смысл этих правок, если такие меры уже приняты в соответствии с действующим законодательством», — сообщил «Газете.Ru» адвокат Максим Калинов.

«Полицейскому надо в ту же минуту спасти ребенка»

Если поправки в закон «О полиции» вступят в силу, то правоохранители также смогут вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, предотвращения преступлений и обеспечения безопасности в случае массовых беспорядков и ЧС. Если владельца машины в момент вскрытия не будет на месте, то правоохранители обязаны проинформировать его в течение 24 часов после проведения операции. Но при этом они не несут ответственность за вред, причиненный гражданам или организациям при вскрытии транспортного средства, если все было сделано по закону.

«Например, полицейский видит, что в машине заперт маленький ребенок, его забыли родители. А на улице жара — +45°С, машина закрыта. Сейчас в этом случае он должен будет позвонить в ГИБДД, узнать, за кем закреплена машина, подождать пять-десять минут.

Что произойдет с ребенком за это время, мы не знаем. Полицейскому надо в ту же минуту проникнуть в транспортное средство и спасти ребенка», — пояснил депутат Выборный.

Кроме того, в законопроекте указано, что полицейский имеет право применить при задержании огнестрельное оружие, если предполагаемый злоумышленник «совершит действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Сейчас правоохранителю разрешено использовать оружие лишь для защиты гражданина, на которого совершается нападение с причинением увечий или гибели, либо для того, чтобы дать отпор предполагаемому злоумышленнику, который пытается отнять у силовика табельное оружие.

«У этого предложения могут быть негативные последствия — пойдут злоупотребления. Сейчас перечень применения оружия полицейскими нормальный: они имеют полномочия применять оружие при угрозе своей жизни и жизни граждан. Все эти основные моменты в законе полиции уже годами проработаны. Но новые правки могут привести к тому, что применение оружия будет не соответствовать силе угрозы», — подчеркнул адвокат Калинов.

Между тем депутат, напротив, считает, что полицейские сейчас скованы законодательством в применении оружия — по его словам, полномочия необходимо расширить, чтобы правоохранители не «осторожничали».

«Полицейский иногда ведет себя чрезмерно осторожно, боясь нести ответственность. У него есть определенные полномочия, но это все равно очень оценочное понятие — часто происходит недопонимание, касательно того, как толковать его действия.

Поскольку правоохранитель не защищен четко и ясно законом, он все время находится в сдерживающей позиции: как бы перестраховаться, чтобы хуже не сделать», — сообщил Выборный.

Полиция получит иммунитет

В завершении документом предлагается дополнить статью 30 ФЗ «О полиции» под названием «Гарантии правовой защиты сотрудника полиции» таким положением: «Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Чиновник заявил, что Госдума готова к тому, что на данную поправку обрушится много критики, однако, предупреждая ее, он подчеркнул, что никто не намерен снимать с полицейских ответственность в случае допущения какого-либо правонарушения.

«Здесь не идет речь о том, чтобы наделить их правами, при которых они могут совершить любое правонарушение и не нести за это ответственности.

Здесь нельзя даже думать о том, что они могут с этого получить возможность подтасовки фактов, обстоятельств, доказательств виновности невиновного человека и так далее. У полицейских должны быть полномочия, а главное, внутренняя убежденность, что законом четко и ясно все предусмотрено. Правоохранители должны быть защищены законом — в первую очередь те, кто честно и добросовестно выполняет свои обязанности», — заключил депутат.

В то же время адвоката смутила расплывчатая формулировка положения об иммунитете полицейских.

«Если составляете закон, то необходимо четко и понятно для гражданских лиц его формулировать, иначе это приведет к череде судебных процессов, в которых полицейские будут снимать с себя ответственность и объяснять это тем, что они действовали по закону. Тем не менее все перечисленные правки никаких существенных изменений не принесут — в законе «О полиции» все это учитывается», — заключил юрист.

Видео дня. У Светланы Светличной украли 700 000 на шоу Махалова