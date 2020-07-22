class=»article__block» data-type=»text»>В разговоре с журналистами она уточнила, что «сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа Первого канала… К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование».

«Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», — указала Захарова.

«Призываем компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ, добровольно принятыми на себя американской стороной», — разъяснила официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, «это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов».

«Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов», — резюмировала официальный представитель МИД России.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на съемочную группу Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре.

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